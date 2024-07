Conte: “Il regalo per il compleanno? Il regalo è poter allenare il Napoli. Sulla gara di questa sera…”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a OneFootball al termine del match amichevole vinto contro il Brest a Castel di Sangro: “Il regalo per il compleanno? Il regalo è poter allenare il Napoli e vivere questa esperienza. Sento grande entusiasmo, l’affetto della gente è incredibile. I tifosi hanno grande passione e sostengono sempre la squadra, a prescindere dagli allenatori e dai giocatori. Spero di poter festeggiare anche altri compleanni qui. Nessun gol subito? E’ importante, aumenta l’autostima. Ci dà fiducia aver giocato una gara con ottima intensità contro una squadra che farà la Champions League. Ho visto le cose che stiamo provando: una bella pressione ed una buona costruzione. Abbiamo fatto fatica all’inizio per i carichi di lavoro, poi ci siamo sciolti. Abbiamo tanto da fare, dobbiamo migliorare, ma la squadra ha recepito le mie idee. Il regalo che vorrei in futuro? Di avere l’entusiamso che ho adesso. Mi sta piacendo lavorare con questi ragazzi, mi stanno dando tutto nonostante un approccio diverso rispetto agli anni passati. Questo è il più grande regalo. Grazie a tutti per gli auguri, sono stato festeggiato in maniera veramente bella. Il presidente ora ha creato anche una piccola festa in albergo”.