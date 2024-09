Conte in conferenza stampa: “I giocatori sono cambiati, ma lo spartito è stato lo stesso. Monza? Ci metterà in difficoltà”

Ecco le dichiarazioni di Conte in conferenza stampa: “Sono passati due mesi e mezzo da quando abbiamo iniziato il ritiro, sono sicuro che il lavoro debba sempre pagare. Stiamo lavorando su tutti i punti di vista. Ho a disposizione di ragazzi perbene che, veramente, hanno una grande voglia di ricostruire qualcosa di importante. Il primo mese e mezzo, di fatto, abbiamo avuto una rosa ai minimi termini. Abbiamo avuto un handicap la scorsa estate, questo non deve accadere in futuro. Anche dal punto di vista tattico è importante avere la rosa a disposzione sin dai primi giorni. Oggi, anche rischiando, ho inserito tutti, perché volevo vedere tutti i giocatori chee ho a disposizione. La notizia più importane è questa che, cambiando tutti i giocatori, lo spartito è stato sempre lo stesso. La cosa più importante, così come ho detto a Dimaro, ho riscontrato grande disponibilità del gruppo. Bisogna stare sempre sul pezzo, stiamo facendo dei progressi. Si è creata una bella sinergia, anche tra di loro. Sento energia positiva. Loro sanno benissimo che non regalo niente a nessuno. Ero stravinto di questa squadra, sono stati bravi. Ho avuto opportunità di provare Gilmour insieme a Lobotka. Siamo all’inizio, non bisogna andare dietro agli eccessi. Vi racconterò sempre la verità . Dobbiamo stare zitti e pedalare. Già col Monza dovremo stare attenti, perché avremo delle difficoltà. Chiamare seconde linee non mi piace, perché noi siamo un gruppo. Anche a me da calciatore mi dava fastidio questa scissione. Stanno crescendo tutti su tutti i punti di vista. Sono dispiaciuto di non aver trovato il modo di Zerbin dall’inizio . Questi ragazzi mi stanno dando tutto. Zerbin è entrato con il piglio e mi ha dimostrato che può stare benissimo in questa rosa. Il nostro obiettivo è quello di trasmettere delle nostre eozioni ai nostri tifosi. Doppio play opzione in prospettiva? La prestazione di Gilmour mi ha convinto tantissimo, ma ne ero sicuro perché lo conosco bene dalla mia esperienza inglese. Lui è un giocatore forte. Con Billy e Lobot insieme puoi perdere un po’ di struttura, ma sono ragazzi sempre diposnibili. Bisogna creare diverse soluzioni, così abbiamo alternative. Rafa Marin? E’ un ragazzo molto applicato, dal punto di vista fisico in questi due mesi e mezzo. E’ cresciuto, è un ragazzo molto serio. Gli chiedo di migliorare dal punto di vista della costruzione del gioco , perché noi le gare le vogliamo giocare. Ha 21 anni ed ha margini di crescita notevoli. Ha fatto un salto triplo per arrivare al Napoli : ha grande voglia. Difficoltà col Monza? Oggi si parlerà di un grande il Napoli, ma il Monza ci porterà nella realtà visto che ci recherà più di qualche diffcoltà. Dopo il Palermo, ora testa al campionato perché col Monza avremmo delle difficoltà”.