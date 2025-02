Conte in conferenza stampa: “Potevamo fare meglio sul gol, il bialncio è comunque positivo”

Antonio Conte, allenatore del Napoli, ha parlato in press conference dopo il pareggio contro la Roma: “Potevamo fare meglio sul gol: il loro è stato un gol fotocopia come quello dell’Eintracht. Lo avevamo visto tante volte in video. Potevamo fare molto meglio. Ci sta fare cambi offensivi: non ho nulla da perdere. Se vinci, ti butti in avanti e loro ti possono abbassare. Ripeto, c’è amarezza per il modo in cui abbiamo concesso il gol. Detto questo, uno ragiona e dice: ‘ci sta che a Roma tu possa pareggiare, con giocatori importanti’. Non dimentichiamo la realtà: veniamo da sette vittorie, peccato, potevamo fare l’ottava e invece abbiamo subito gol nel finale. Nulla toglie ai ragazzi ciò che stiamo facendo. I calciatori della Roma erano contenti di aver pareggiato, vuol dire che siamo tornati ad essere temuti e rispettati come squadra. Bilancio positivo? Se me l’avessero prima, avrei messo la firma. Abbiamo vinto in casa di Atalanta e Juventus, squadre forti. Ci dà ancora più spinta. Ecco perché siamo un po’ arrabbiati. Dobbiamo lavorare tanto, poi però dobbiamo stare attenti ai dettagli che possono cambiare in positivo e in negativo. Potevamo fare di più sul gol, ma nulla toglie a ciò che stiamo facendo. Questi ragazzi mi stanno dando tante soddisfazioni. Continuiamo. Raspadori seconda punta? Ho messo Jack con Giovanni Di Lorenzo per evitare che ci abbassassero così da tenere impegnare i loro difensori impegnati”