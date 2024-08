Conte: “Mi vergogno, il mio cuore sanguina. Riflettiamo sull’arrendevolezza”

L’allenatore Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa nel post-partita di Verona-Napoli. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Da un punto di vista d’analisi tattico la partita si divide in due tempi, quando incontri una squadra che s’abbassa con tanti uomini devi sfruttare le occasioni. Ero abbastanza soddisfatto all’intervallo, non avevamo concesso niente. Nel secondo tempo la partita è cambiata totalmente, siamo entrati con un atteggiamento un po’ più soft. C’è stata confusione, abbiamo reagito in maniera arruffona, non tenendo conto delle coperture preventive. Dobbiamo riflettere sull’arrendevolezza che abbiamo dimostrato alla prima difficoltà, ci siamo squagliati come neve al sole e questo è grave, non l’alleni in poco tempo, è più un discorso mentale, hanno bisogno di un processo. C’è solo da chiedere scusa al popolo napoletano che ci mostra affetto, passione ed entusiasmo, sono l’allenatore e mi assumo le responsabilità, sono totalmente a disposizione per trovare una soluzione. Kvaratskhelia? Pronti via, ha avuto questo colpo da dietro, ha preso il nervo cervicale, si è portato dietro questa botta fino a quando ha chiesto la sostituzione, mi ha sorpreso solo che non c’è stata l’ammonizione. Se fate attenzione a quello che dico, mi prendo la responsabilità, non parlo per dare fiato alle trombe, non mi nascondo dietro le difficoltà. Non sono il tipo di allenatore che ha altri scopi quando parla, c’è da vergognarsi, mi prendo la responsabilità, mi devo vergognare, c’è da chiedere scusa. Non posso ridire ciò che ho detto ieri. Pochissime volte mi è successo in carriera questo tipo di situazione. Mi rende triste questo tipo di prestazione, il mio cuore sanguina, mi auguro che ce l’abbiano anche qualche calciatore. Se domani si ride e si scherza e tutto passa, o non sto trasferendo i concetti giusti o c’è un malato così grave che c’è bisogno di tanto tempo”