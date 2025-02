Conte soddisfatto in conferenza: “C’è rammarico per il gol al 90esimo, ma andiamo oltre l’ostacolo”

Nel post gara Antonio Conte ha parlato così in conferenza stampa, ecco le sue parole:

“Non posso non essere soddisfatto. Sapevamo il tipo di squadra che è la Lazio e la gara è stata una buona prestazione. Sicuramente il rammarico c’è perché qui all’Olimpico abbiamo lasciato 4 punti al 90esimo minuto. Detto questo, questa gara ha un peso diverso per il fatto di aver dimostrato che non si vuole mollare a prescindere dagli inconvenienti che abbiamo incontrato e stiamo incontrando. Mi piace molto lo spirito di questi ragazzi che hanno sempre voglia di andare oltre l’ostacolo senza dire niente. Altrimenti non avremmo questa classifica, fidatevi. Per me è una classifica straordinaria per quello che sta facendo, anche se qualcun altro la può pensare diversamente. Oggi c’è stato il quarto cambio modulo, essere costretti a cambiare la quarta volta in sette mesi per tante vicissitudini significa che c’è grande disponibilità e lavoro di questi ragazzi. Lo dicevo che saremmo stati duri da battere. La Lazio e l’Atalanta ci avevano battuto nel girone d’andata. Nel girone di ritorno abbiamo battuto l’Atalanta e oggi fino al 90esimo vincevamo la partita. Non era facile oggi giocare in questo ambiente quindi ci prendiamo comunque il punto. Andiamo avanti a testa alta con l’obiettivo di uscire con la maglia sudata dal campo, è questo che dobbiamo fare e che i nostri tifosi devono apprezzare”.

Si sente di dire qualcosa a Raspadori?

“Faccio i complimenti a Jack come glieli ho fatti anche in passato Lui, come gli altri, hanno contribuito in maniera importante alla somma di tutti questi punti. È un ragazzo serio e applicato, e nel momento in cui ho potuto sfruttare le sue caratteristiche per emergenza – perché diciamocela tutta, è per emergenza, perché il modulo 4-3-3 ci ha portato a essere qui in classifica – però con il cambio modulo ho fatto fare a Jack quello che sa benissimo”.