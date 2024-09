Conte: “Sono già innamorato di questa squadra, lavoriamo per far diventare i sogni realtà”

L’allenatore del Napoli Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa nel post-partita dopo Napoli-Monza. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“Sono passate soli sei partite, eccetto Juventus e Bologna abbiamo avuto un calendario abbastanza non impegnativo. Fa piacere sicuramente, siamo partiti con l’handicap del 3-0 di Verona ma abbiamo inanellato una serie di partite mettendo il fieno in cascina. Siamo contenti di ciò che facciamo, i ragazzi mi danno sempre grandissima disponibilità, vedo voglia di migliorare, crescere. L’equilibrio parte sempre dalla disponibilità al di là delle varie situazioni che si possono incontrare. La disponibilità sia in fase difensiva che offensiva permette di avere quest’equilibrio. Avete visto il lavoro che ha fatto Politano? È la dimostrazione dell’io che viene messo al servizio della squadra, dobbiamo pensare con il noi, lo dico sempre alla squadra. È stato bravo in fase difensiva ma anche determinante in quella offensiva. McTominay e Gilmour sono arrivati l’ultimo giorno di mercato, se li avessimo avuti prima avremmo provato un po’ di situazioni, mi sono preso delle responsabilità per la partita contro la Juventus. Sono un uomo di calcio, so che se avessimo perso mi avrebbero detto perchè ha cambiato? Poteva aspettare? Ci sono disponibilità e abnegazione, io di questa squadra sono già innamorato. Sono l’ultima persona che può negare a questa squadra di sognare, pensare in grande, anzi lavoriamo affinchè i sogni possano diventare realtà. Dobbiamo viaggiare con i piedi per terra, correre veloce sulla nostra corsia senza guardare gli altri. Nei primi dieci minuti eravamo molto frenetici, abbiamo sbagliato dei passaggi, i ragazzi sentivano la pressione per il fatto che vincendo si poteva andare in testa alla classifica. Era importante vincere giocando dopo dopo che le altre avevano vinto. Quello che accade in campo non avviene mai per caso, ci sono delle situazioni studiate, provate in allenamento, cerchiamo di creare delle difficoltà all’avversario. Scott è un giocatore completo, duttile, può fare da trequartista, mezzala, con un centrocampo a due o il quarto nel 5-4-1 come ci siamo messi ad un certo punto. Ero soddisfatto dell’andamento della gara, non ci aveva creato dei problemi, non vedevo dei motivi per fare delle sostituzioni. Le ho fatte con un obiettivo, Politano mi ha soddisfatto in pieno, ci alleniamo per uscire anche alla distanza. Tutto viene fatto per non rompere gli equilibri o se bisogna accelerare per creare delle situazioni offensive”

Dal nostro inviato Ciro Troise