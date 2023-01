Il Napoli, dopo l’ubriacante 5-1 alla Juventus, scende in campo per gli ottavi di finale di Coppa Italia, al Maradona arriva la Cremonese. In palio c’è la sfida contro la Roma valida per i quarti di finale. Se gli azzurri passassero il turno, il calendario regalerebbe due sfide ravvicinate contro la Roma, il 29 gennaio in campionato e il 1 febbraio in Coppa Italia, entrambe col settore ospiti chiuso.

Uno scherzo del destino ha consegnato al Napoli l’onere di affrontare a distanza ravvicinata due squadre che hanno cambiato l’allenatore. La Cremonese ha salutato Alvini dopo la sconfitta contro il Monza, del resto è ultima in classifica e in campionato non ha mai vinto. Gli unici successi sono arrivati in Coppa Italia contro la Ternana e il Modena (che ad agosto ha eliminato il Sassuolo con Raspadori in campo) dopo i tempi supplementari.

Al suo posto è arrivato Ballardini che ha avuto modo di dirigere soltanto due allenamenti prima della trasferta di Napoli. La priorità è il campionato, la Cremonese torna in campo lunedì prossimo a Bologna ma Ballardini vuole subito una risposta in termini d’applicazione, sacrificio. È rientrato Vasquez tra i convocati, tanti gli assenti anche illustri. Sono rimasti a Cremona il centravanti Dessers, i difensori Lochosvili, Chiriches, Ferrari. La Cremonese dovrebbe scegliere il 3-5-2 per la sfida al Napoli: in porta ci sarà Carnesecchi, Aiwu, Bianchetti e Vasquez saranno i tre difensori centrali, Sernicola lavorerà sulla fascia destra, Quagliata a sinistra con Castagnetti, Meitè e Pickel in mezzo al campo, Ciofani e Okereke formeranno la coppia d’attacco.

Spalletti prepara sette cambi per la Coppa Italia

Il Napoli è quasi al completo, manca soltanto Lozano squalificato a causa dell’espulsione rimediata contro la Fiorentina un anno fa, nell’ultima gara di Coppa Italia giocata dal Napoli. Sirigu è al centro di voci di mercato, il Napoli e la Fiorentina parlano di un possibile scambio di prestiti con Gollini. Potrebbe debuttare Bereszynski concedendo un turno di riposo a Di Lorenzo, la coppia centrale di difesa dovrebbe essere formata da Rrahmani e Juan Jesus, a sinistra agirà Olivera. Anguissa e Lobotka dovrebbero essere confermati a centrocampo con Ndombele volto nuovo al posto di Zielinski. Lozano è squalificato per l’espulsione rimediata in Coppa Italia contro la Fiorentina un anno fa, nell’ultima gara disputata dagli azzurri in questa competizione. Politano contro la Juventus è uscito all’intervallo per un fastidio al polpaccio destro, probabilmente non sarà rischiato dal primo minuto, si gestirà la sua condizione puntando ad averlo al massimo contro la Salernitana. A destra potrebbe toccare ad Elmas come accaduto nel secondo tempo contro la Juventus, i gemelli del gol Osimhen e Kvaratskhelia dovrebbero godere di un po’ di riposo concedendo spazio a Simeone e Raspadori.

Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Bereszynski, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Elmas, Simeone, Raspadori. A disp.: Sirigu, Marfella, Di Lorenzo, Kim, Ostigard, Mario Rui, Demme, Zielinski, Gaetano, Politano, Zerbin, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Castagnetti, Meitè, Pickel, Quagliata; Okereke, Ciofani. A disp.: Saro, Sarr, Hendry, Valeri, Milanese, Buonaiuto, Felix Afena Gyan, Tsadjout, Zanimacchia. All. Ballardini

A cura di Ciro Troise