Sono diverse settimane che attorno a Gennaro Gattuso aleggiano sinistre voci e l’edizione odierna del Corriere della Sera parlano di un Aurelio De Laurentiis pronto a fare saltare il banco.

Il presidente sarebbe stufo di questa situazione ed in caso di ko contro il Bologna domenica potrebbe optare per un clamoroso ribaltone, mandando via non solo Gattuso ma anche Cristiano Giuntoli. La gestione da parte di questa complicata situazione da parte dei due viene considerata insufficiente.