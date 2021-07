Fin dalle sue prime battute a Napoli Luciano Spalletti ha fatto chiarezza sulle priorità del club.

Come ha spiegato il tecnico il Napoli ha l’obiettivo di tornare in Champions ma allo stesso tempo è consapevole che la rosa possa avere qualche sacrificio nei suoi gioielli, una situazione che bisogna prendere in considerazione, anche per Lorenzo Insigne, il cui contratto è in scadenza.

Lo riporta il Corriere della Sera.