Corriere della Sera – Napoli, blitz dell’Asl a Castel Volturno: controllo sulle positività riscontrate dopo Osimhen

E’ stato Victor Osimhen a portare in Italia la nuova variante del virus? Questa è l’indiscrezione sorta ieri mattina che il Napoli non ha ne confermato e ne smentito. Ci ha pensato l’azienda della Federico II a dichiararla come una falsa voce di corridoio.

Inoltre nella giornata di ieri i direttore dell’Asl, Ciro Verdoliva, pare si sia recato a Castel Volturno ,prima della partenza dei giocatori per Granada, per effettuare un sequenziamento del virus in tutti i casi riscontrati nel club dopo la positività del nigeriano. Un modo per tutelare familiari e tesserati, ma anche per seguire gli sviluppi ed eventuali mutazioni del virus. Lo riporta l’edizione odierna del Corriere della Sera.