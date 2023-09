CorSera – Braga-Napoli, Garcia la risolve con i cambi

Il Corriere della Sera ha commentato la vittoria del Napoli contro il Braga in Champions League per 1-2: “Tutto come da copione, non tutto perfetto però. La gara allo stadio portoghese non offre uno spettacolo da Champions: la manovra del Napoli resta ancora appesantita, sono le motivazioni evidentemente a fare la differenza, contro avversari che oltre alla furia agonistica che consente loro di ripartire con facilità non hanno spessore tecnico. Nota negativa anche per Kvaratskhelia. Insiste nelle sue galoppate veloci senza riuscire a saltare l’uomo, l’unica nota positiva il cross per Osimhen che fa l’assist a Di Lorenzo per il gol del vantaggio.Giudizi non positivi anche per Lobotka, Anguissa e Zielinski. Alla fine, sono proprio i cambi di Garcia a risolvere la partita, regalando vivacità nella manovra d’attacco, freschezza e giro palla più veloce”.