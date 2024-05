Il Corriere dela Sera dedica spazio alla trattativa tra il Napoli e Antonio Conte. Le parti sono alla ricerca dell’accordo economico che, in linea di massima, è in via di definizione. Restano, infatti, da limare solo alcuni dettagli per quanto riguarda lo staff. Il tecnico pugliese ha dimostarto entusiasmo e grande apertura alla nuova avventura che costerà agli azzurri 40 milioni di euro in tre anni, uno sforzo ritenuto necessario da De Laurentiis per riaprtire.