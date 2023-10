CorSera – Ecco perché Antonio Conte ha rifiutato il Napoli: il retroscena

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Antonio Conte, ex allenatore, tra le altre, di Juventus e Inter, avrebbe rifiutato il Napoli solo perchè non convinto di subentrare a stagione in corso in quanto abituato a lavorare in assoluta autonomia e non sarebbe stato possibile, in questo momento, avere la totale gestione sulla managerialità del club. Secondo il quotidiano, quindi, non si tratterebbe di un problema economico, con Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, che sarebbe stato disposto a fare un grande sforzo economico pur di convincerlo a sedere sulla panchina dei partenopei.