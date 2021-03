Con la vittoria del Napoli a Roma, il ko della Juve e le vittorie di Atalanta e Milan si accende la zona Champions con ora diversi club in lizza per questo risultato. Il Napoli è ora in piena corsa e con la squadra oramai al completo ha grosse chance per giocarsi le sue carte.

Lo riporta il Corriere della Sera che elogia anche Gattuso, vincitore del duello contro l’obiettivo azzurro Fonseca.