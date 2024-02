Il Corriere della Sera ha commentato la prestazione del Napoli nella sconfitta contro il Milan per 1-0: “Gioca il primo tempo per non prenderle e prova a rimediare nel secondo, ma per la quinta volta consecutiva in trasferta non riesce a segnare. Simeone prima e Raspadori poi non sono all’altezza. La stagione del Napoli è da buttare e il Napoli che fu è un pallido ricordo”.

l