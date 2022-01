CorSera – Il Napoli vede la luce: Osimhen rientra dopo 57 giorni e scalda i motori

Osimhen il ritorno, il Napoli vede la luce, titola il Corriere della Sera. “Victor Osimhen, 57 giorni dopo. Il centravanti del Napoli prima ancora di sedersi in panchina e ritagliarsi un po’ di minuti a gara in corso (stasera contro il Bologna) regala di sé un’immagine di forza e anche di legittima trepidazione. Eccolo, sui social: maschera al carbonio in viso, tuta da allenamento e due emoticon, una clessidra e un leone. Scalda i motori il nigeriano, che ha rinunciato, e non a cuor leggero, alla coppa d’Africa pur di tornare prima possibile a disposizione della sua squadra. Tocca a Luciano Spalletti frenarne, ancora una volta, l’esuberanza. “Osimhen è uno che soltanto a vederlo come va a pressare gli avversari, fa capire che non ha paura del contatto. Ha fatto con noi soltanto tre allenamenti, però. Non credo di rischiarlo dal primo minuto” ha spiegato il tecnico”, si legge sul quotidiano.