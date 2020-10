CorSera – Ispettori FIGC a Castel Volturno: acquisiti documenti, domande mirate ai medici

Nella giornata di ieri tre ispettori della FIGC si sono presentati al “Training Center” di Castel Volturno per indagare su eventuali trasgressioni del protocollo da parte del Napoli. Giornata complicata per medici e dirigenti, messi sotto per quattro ore e sottoposti a domande mirate.

I tre uomini, scrive il Corriere della Sera, hanno passato tutto il tempo ad acquisire atti e documenti, in particolare la corrispondenza tra il club e la ASL, sia quella avvenuta venerdì sera in seguito alla positività di Zielinski e poi di sabato, quando il Napoli ha scoperto il contagio di Elmas, ha ricevuto la disposizione di isolamento fiduciario della squadra e ha annullato la partenza per Torino.