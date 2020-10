CorSera – La Lega accusa il Napoli di aver fatto pressioni sulla Regione, ma per il mondo del calcio vale il protocollo

Le positività in casa di Napoli prima di Zielinski e poi di Elmas hanno fatto aumentare la preoccupazione nel club azzurro, che, prima ha chiesto di rinviare la sfida con la Juventus e poi, De Laurentiis, una volta incassato il no, ha fatto pressioni sul suo amico De Luca per ottenere un favore e non far partire la squadra.

Secondo la Lega e la Figc il Napoli ha fatto assurde pressioni alla Regione per evitare di partire e mettere i giocatori in isolamento fiduciario. Per la Lega l’ASL non può sovrastare il protocollo Figc organizzato dal Comitato Tecnico scientifico, si attendono novità.