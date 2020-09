CorSera – Lega e Federcalcio orientate a non rinviare partite: si appellano all’unica regola UEFA sul Covid-19

Lega Serie A e Federcalcio parlano chiaro: si farà di tutto per non rinviare partite. Questo è il punto di vista delle parti descritto oggi dal Corriere della Sera: “Lega e Federcalcio sarebbero orientate a non autorizzare rinvii. Non è una scelta casuale: scaturisce dall’unica regola scritta che riguarda però l’UEFA.

In Europa, da protocollo anti-Covid, funziona così: se ci sono casi di positività, una squadra deve scendere in campo se ha almeno 13 calciatori non contagiati a disposizione, con i quali è possibile, senza alcun rischio per gli avversari, disputare la partita. Una norma fondata su un criterio inattaccabile: si fa riferimento ai calciatori sani, abili ed arruolabili.

Oggi la Lega si riunirà in consiglio straordinario e sarà probabilmente tempo di indicazioni ufficiali. Se i tamponi che il Genoa ha ripetuto confermeranno la negatività dei giocatori (e sono più di 13) non contagiati, la partita col Torino non sarebbe a rischio, anche per non creare precedenti”.