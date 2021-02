Corsera- Napoli, continua il periodo no: dirigenza e area tecnica sempre più lontani

Quello di stasera contro l’Atalanta sarà un match fondamentale per la stagione del Napoli e di Gattuso. Gli azzurri dovranno fare di tutto per difendere il titolo e andare a giocare proprio contro la Juve, che grazie allo 0-0 di ieri contro l’Inter e al 2-1 al San Siro, è riuscita a staccare il pass per la finale. L’edizione odierna del Corriere della Sera in vista della sfida di stasera a Bergamo, sottolinea il periodo n0 degli azzurri. Secondo il quotidiano i rapporti tra dirigenza e area tecnica sono ridotti al minimo, è il pericolo di un cambio panchina a stagione in corso incombe ancora sugli azzurri.

Stasera, dopo lo 0-0 al Maradona di Fuorigrotta, sarà gara secca con gli uomini di Gattuso che dovranno cacciare fuori gli artigli e i denti per ottenere qualcosa in più rispetto alla gara di andata. Qualsiasi cosa che consenta al Napoli di non perdere di vista il primo obiettivo della stagione.