CorSera – Napoli, ecco quanto guadagnerà Zielinski all’Inter

Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, Piotr Zielinski, centrocampista in scadenza con il Napoli, sarebbe sempre più vicino all’Inter: “Sembrano non esserci più spiragli per il Napoli: difficilmente si arriverà all’intesa con Piotr Zielinski per il rinnovo di contratto. L’Inter (che oggi accoglierà Buchanan per le visite mediche) ha offerto a Zielinski un triennale da 3,5 milioni a stagione più bonus. Un argomento ritenuto sufficiente dal polacco per declinare la proposta di rinnovo prospettata dal Napoli (che rischia di perdere Politano, per cui l’Al Shabab offre 12 milioni al club e un ingaggio da 7 al giocatore)”.