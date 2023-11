CorSera – Napoli, giocatori azzurri colpiti dal primo allenamento di Mazzarri

Il Corriere della Sera ha fatto il punto sulla prima giornata di allenamento di Walter Mazzarri come nuovo tecnico del Napoli: “I dieci calciatori presenti ieri a Castel Volturno – quelli che non sono andati in Nazionale, meno Osimhen influenzato – sono rimasti colpiti dalla gestione dell’allenamento del nuovo allenatore Walter Mazzarri. Il tecnico toscano ha insistito sulla linea difensiva, i giocatori presenti hanno assecondato il ritmo alto della seduta di allenamento, si sono finanche stupiti: tanto parlare in campo, presenza fisica e mentale del nuovo allenatore, il passato recente che in qualche modo torna a fare capolino. Il nuovo allenatore ha voluto subito fare la voce grossa in campo, si è messo a parlare con i calciatori, ha spiegato i movimenti con e senza palla ed ha imposto alla squadra un allenamento di grande intensità e cattiveria. Un allenamento che rispeccia il “copione Spalletti”, un cambio di marcia rispetto alla gestione Garcia. Nessun discorso collettivo, però: Mazzarri si è limitato a parlare con gli infortunati Meret e Mario Rui e con alcuni ragazzi della Primavera, rimandando i colloqui individuali alla giornata di oggi. Quando torneranno anche i calciatori impegnati in Nazionale, Mazzarri farà un discorso collettivo alla squadra”.