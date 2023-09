CorSera – Napoli, Osimhen può andare via: le scude del club non bastano

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Victor Osimhen, attaccante del Napoli, vorrebbe lasciare il club azzurro: “Non basterà il goal contro l’Udinese e le scuse ricevute per superare la questione. Victor Osimhen è fermo sulle sue posizioni e non è deciso a passare sopra alla pubblicazione del video TikTok. Il clima è di rottura, su tutti i fronti. E l’obiettivo di Osimhen è proprio questo: arrivare al punto di rottura. Così l’obiettivo è andar via alla prima occasione utile: pensa di aver dato. In estate c’erano offerte dall’Arabia e dalla Premier, ma il patron dei campani non ha mai ricevuto la cifra giusta e non se la sentiva di perdere anche Osimhen, dopo gli addi di Kim, Giuntoli e Spalletti. Allora, la convivenza forzata: l’ex Lille pensa soltanto al campo, ai gol che fa e a quelli che sbaglia. Il video gli ha fatto male ma fa male ancor di più la libertà che ha capito di non avere in azzurro”.