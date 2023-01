CorSera – Samp-Napoli, Kvara sarà titolare: Raspdadori mezzala?

Il Corriere della Sera ha svelato le probabili scelte di formazione di Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, per la gara contro la Sampdoria: “Le prime novità potrebbero esserci in difesa con Juan Jesus al posto di un Rrahmani apparso non ancora al top della condizione e con Mario Rui pronto a riprendersi la fascia sinistra occupata da Olivera a Milano. A centrocampo anche può esserci una doppia staffetta, con Ndombele ed Elmas che scalpitano al posto di Anguissa e Zielinski. In attacco Kvaratskhelia partirà dall’inizio, ma il tecnico è pronto a giocarsi anche la carta Raspadori e non è da escludere come mezzala”.