Come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’insofferenza di De Laurentiis nasce dal ko del Napoli a Verona. Dopo quella sconfitta il patron azzurro ha subito contattato Benitez. Il quotidiano romano scrive. “Le 48 ore di riflessioni sono servite ad ognuno per costruirsi un’opinione”. Gattuso resta al momento sulla panchina del Napoli, ma non ci sarà alcun rinnovo e le prossime gare saranno fondamentali per delineare il suo futuro. Mai così in bilico come in questo momento.