CorSport: “Che tesoretto per il Napoli! Quasi 300 milioni per la prossima estate grazie a 4 azzurri…”

Il Napoli potrebbe avere a disposizione qualcosa come trecento milioni di euro sul mercato, secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Quattro elementi appetibili in Italia e all’estero potrebbero diventare protagonisti del prossimo mercato. Tra Allan, Koulibaly, Milik e Fabian era possibile persino scorgere il tesoro di Napoli, trecento milioni di euro – più o meno. E non erano conteggi fantasiosi o ottimistici, tutto certificato da constatazioni più o meno recenti: i 108 milioni di sterline per Koulibaly, i 60mln di euro dal Psg per Allan, la «consistenza» di Fabian (sottolineata dai corteggiatori, Real e Barça per cominciare) e la solidità di Milik, bomber nonostante tutto quello che gli è capitato”