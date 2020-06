CorSport: “Insigne l’artefice del minuto di raccoglimento per il lutto di Gattuso. Grande emozione a Castel Volturno”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport racconta un retroscena su Gattuso e il minuto di raccoglimento per la sorella del mister ideato da Lorenzo Insigne:

“Una giornata, anzi un momento tremendo sottolineato però anche dal grande affetto della squadra. I suoi ragazzi: prima di cominciare il lavoro, Insigne chiama a raccolta il gruppo per un minuto di silenzio in segno di rispetto e di omaggio. Scena toccante sul serio: tutti con Rino uniti in un grande abbraccio. Allora, l’allenamento. Un giorno che per tanti, probabilmente per tutti passerà alla storia come una parentesi indelebile: sia perché Gattuso ha tenuto a dirigere personalmente la seduta a tre giorni dalla scomparsa di sua sorella e a cinque ore e mezza dal funerale in agenda in Calabria, sia per l’emozione condivisa dopo la proposta del capitano. Sì, è stato Insigne a indire il minuto di raccoglimento in memoria della signora Francesca: un modo per ricordarla, innanzitutto, e poi per dimostrare a Rino quanto tutti siano al suo fianco ora più che mai. Fuori piove, anzi diluvia, e così la squadra si ritrova in palestra: Lorenzo chiama, tutti rispondono e così scatta il grande abbraccio virtuale con il tecnico. Commozione, rispetto, compostezza e via. Si comincia”.