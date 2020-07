CorSport – Koulibaly, respinta offerta da 60 milioni del City: il senegalese disposto a rinnovare con il Napoli, le ultime

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul futuro, più che mai incerto, di Kalidou Koulibaly: “Sessanta milioni di euro non bastano, e non basteranno, per convincere il Napoli a cedere Kalidou Koulibaly: la storia è stata ribadita al manager del colosso del Senegal, Fali Ramadani, nel corso dell’ultimo incontro con De Laurentiis andato in scena qualche giorno fa e utile a recapitare l’offerta del Manchester City. Sessanta milioni o poco più, dicevamo: niente da fare, la linea è questa e ora la conosce anche Guardiola proprio come il Liverpool e il Psg. Le regine d’Europa, comunque, continuano e continueranno a provarci, questa sembra una certezza, ma nel frattempo qualcosa potrebbe cambiare: perché Kalidou al Napoli sta bene, altroché, e anzi sarebbe anche felice di proseguire la sua avventura in azzurro, fermo restando un prolungamento di contratto che faccia felici tutti. Niente male come novità. Soprattutto perché ogni anno, a ridosso di ogni sessione estiva di mercato, la convinzione di partenza è che Koulibaly alla fine cambierà aria e invece la sua vita è ancora tinta d’azzurro. Fino a prova contraria. E fino a un’offerta irrinunciabile: tra i 90 e i 100 milioni di euro. Bonus compresi”.