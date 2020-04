CorSport – Milik, addio vicino: rinnovo ad un punto morto, il Napoli vuole trattenerlo ma la proposta azzurra non convince

L’attaccante polacco del Napoli Arkadiusz Milik scalpita per tornare in campo, ma cosa succede con il rinnovo contrattuale? Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport “La situazione non si sblocca, niente da fare: la trattativa è arenata, un punto morto. Molti aspetti, a cominciare dalla proposta di una clausola da 100 milioni, non convincono Milik e il suo manager David Pantak, e così, settimana dopo settimana è venuto fuori un orientamento prevalente: cambiare aria. Andare via già in estate. Il Napoli vorrebbe trattenerlo, crede in lui e ci proverà ancora, ma allo stato attuale l’addio sembra davvero vicino”