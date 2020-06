CorSport – Milik sempre più verso la cessione: ieri summit negativo con l’agente, le ultime

Incontro per definire il futuro tra il Napoli e Pantak, l’agente di Arek Milik. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport, sottolineando come la distanza tra le parti per il rinnovo sembra essere ormai incolmabile e che dunque il polacco sia sempre più destinato verso un nuovo club la prossima stagione.

“E alla fine arriva Pantak. Il manager di Milik: riunione a Castel Volturno andata in scena ieri, con il ds Giuntoli e Gattuso, e un punto della situazione per capire come impostare il futuro. Un futuro che ad oggi sembra sempre più lontano da Napoli: i margini di rinnovo sono davvero esigui, la volontà è quella di cambiare aria, ma allo stato è ancora difficile capire quale sarà la nuova casa di Arek” si legge sul quotidiano.