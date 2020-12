CorSport – Napoli, fari puntati su Junior Firpo del Barcellona: Giuntoli ci pensa in caso di due cessioni, la situazione

L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa il punto sul mercato in casa Napoli, con i possibili obiettivi per rinforzare le corsie esterne. Giuntoli e la squadra mercato guardano con attenzione in casa Barcellona: fari puntati su un esubero eccellente, ovvero Junior Firpo, 24enne già monitorato nelle stagioni al Betis, costato al Barça 18mln di euro nell’estate 2019. In caso di proposte serie per Malcuit e il sempre più probabile addio di Hysaj a parametro zero, il Napoli potrebbe tentare l’affondo.