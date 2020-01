CorSport – Napoli-Hellas, è asse sul mercato: non solo Amrabat e Rrahmani, Giuntoli piomba anche su Kumbulla

Quella tra Napoli e Verona è una linea telefonica rovente. Come riportato dal Corriere dello Sport, i Ds Cristiano Giuntoli e Tony D’Amico sono costantemente in contatto per cercare la quadra sulle operazioni Amrabat e Rrahmani. Il Napoli è pronto a prelevarli entrambi per giungo anche se mancano ancora gli accordi economici sia tra le società che con gli entourage dei giocatori. Intanto ci sono sviluppi anche per una terza trattativa: quella relativa a Marash Kumbulla. “In realtà, c’è anche Marash Kumbulla nell’elenco di Giuntoli, un centrale di un metro e novanta e soprattutto di diciannove anni (saranno venti tra un mese) che ha impiegato poco tempo a convincere e ne avrà comunque bisogno di altro per spingere il Napoli ad allargare i propri orizzonti e i dettagli d’un business a quel punto tridimensionale. Però Kumbulla viene monitorato una partita sì e l’altra pure, mentre Tony D’Amico e Giuntoli sono ancora al telefono. Tanto, restano sei mesi davanti a sè.”

loading...