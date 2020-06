CorSport – Napoli-Inter, Gattuso carica gli azzurri: “Questa Coppa Italia ha un valore speciale!”

Come si legge nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, per mister Rino Gattuso questa Coppa Italia ha un valore particolare. Andare in finale e vincerla sarebbe un qualcosa di non poco conto: “Il campionato diventerà un’incognita per chiunque, vai a capire come si uscirà da questo letargo forzoso, e Napoli-Inter, che parte dall’1-0 dell’andata, può consentire di avvicinarsi all’Europa, entrandoci dalla porta principale e semmai dopo essere riuscito a vincere ciò che in carriera ha conquistato (da calciatore) soltanto una volta. Che buffo: un Mondiale, due scudetti, due Champions, due Supercoppe europee e una Intercontinentale ed appena una coppa Italia, peraltro diciassette anni fa. E sarà (anche) per questo che l’ha ripetuto al «suo» Napoli: «Ragazzi, questa Coppa Italia ha un valore speciale»”.