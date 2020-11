Il Napoli in teoria sembra fatto, sottolinea quest’oggi il Corriere dello Sport, ma il dubbio riguarda il modulo per affrontare il Milan. Gattuso preferisce per ora non dare indicazioni, anche perché la sua squadra è elastica e può fare tutto a che a gara in corso. Nel 4-2-3-1 Elmas agirebbe dalle parti di Mertens come sottopunta, anche per disturbare il play avversario, viceversa nel 4-3-3 il macedone si abbasserebbe con Bakayoko e Fabian.