CorSport – Napoli, ritorno di fiamma per Rodrigo: si può riaprire la trattativa con il Valencia, i dettagli

Come si legge nell’edizione odierna del Corriere dello Sport potrebbe riaprirsi la pista Rodrigo per il Napoli: “Il brasiliano di Spagna che gioca nel Valencia e che il Napoli ha provato ad acquistare già un’estate fa, in piena era Ancelotti. Piaceva l’esterno destro nato a Rio, che sa giocare anche al centro dell’attacco, e a quanto pare piace ancora: sondaggi e richieste. In nome dei tempi andati. Un giocatore che il ds Giuntoli ha provato ad acquistare anche un anno fa, alla luce di un altro progetto tecnico, e che con la questione Callejon ormai indirizzata verso i titoli di coda è stata prospettata ancora. Rodrigo Moreno Machado, per la precisione, attaccante nato in Brasile, a Rio de Janeiro, che però gioca nella Nazionale spagnola e dunque è anche in possesso dello status di comunitario. Mica male. La prima volta fu lui a decidere di continuare a Valencia, perché il Napoli era anche disposto al grande investimento, ma a quanto pare ora le cose sono cambiate e la possibilità di riaprire il tavolo delle trattative sono notevoli”.