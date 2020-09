CorSport – Napoli, salta Under: il turco a un passo dall’Hertha Berlino, i dettagli

Il futuro di Arek Milik sta assumendo sempre più i connotati di un romanzo giallo. L’attaccante è ai ferri corti con il Napoli, ma la sua cessione resta al momento bloccata. La pista Roma, tuttavia, potrebbe nuovamente tornare in auge secondo il Corriere dello Sport: “Napoli e Roma stanno chiacchierando, a oltranza, hanno fatto (clamorosi) passi in avanti, hanno contratti pronti per definire un affare da trenta milioni di euro (venticinque cash e cinque in bonus) e sono disposti ad aspettare, ma neanche poi tanto. A Milik, che si è promesso alla Juventus in epoca non sospetta, è stato spiegato: è in vendita altrove, gli piaccia o no e dovrà farsene una ragione, oppure guardare le partite dal buco della serratura. Per ora, non c’è più la possibilità di inserirci Cegiz Ünder, ritenuto vicino all’Hertha Berlino, ma quei soldi che arriveranno dalla Germania, la Roma si prenderebbe il centravanti polacco e fronteggerebbe l’eventuale addio di Dzeko.”