CorSport – Rinnovo Maksimovic ancora in standby: incontro ADL-Ramadani venti giorni fa, la situazione

Nikola Maksimovic doveva aprire la carrellata dei prolungamenti in casa Napoli, e invece sinora non è arrivata la fumata “azzurra”. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport: “Sembrava tutto fatto a ridosso di Natale, però alla fine non ha ancora firmato. Niente da fare: è questa la sintesi dell’ultimo incontro andato in scena a Roma con il manager, Fali Ramadani, una ventina di giorni fa o giù di lì. Ramadani ha avuto un colloquio con De Laurentiis. Una chiacchierata che però non ha portato alla firma, alla definizione del prolungamento del contratto in scadenza nel 2021 fino al 2025 (più l’opzione di un altro anno). Un altro rinvio dopo quello di inizio 2020 coinciso con l’infortunio rimediato alla vigilia del Genk.”