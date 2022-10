Cremonese-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti pensa a tre cambi

Il Napoli, dopo la grande bellezza del 6-1 inflitto all’Ajax, torna con i piedi per terra e affronta in trasferta la Cremonese. Spalletti ha insistito sotto l’aspetto mentale, facendo i complimenti alla squadra ma ribadendo ai suoi ragazzi che non hanno fatto ancora nulla. Un messaggio che ha voluto comunicare anche all’esterno in conferenza stampa: “Non c’è euforia nello spogliatoio ma solo la consapevolezza che stiamo facendo cose importanti, tutti stanno dando l’anima per avere un comportamento corretto. Bisognerà affrontare la partita con lo spirito che ho visto negli ultimi due allenamenti”.

Il ricordo del pareggio contro il Lecce e della sofferenza patita per battere lo Spezia fanno in modo che il Napoli tenga alta l’attenzione, Spalletti non vuole snaturare la squadra. Niente turn-over molto ampi, soltanto cambi mirati, dovrebbero essere due o tre. In porta ci sarà Meret, la linea difensiva sarà composta da Di Lorenzo, Ostigard, che dovrebbe dare un turno di riposo a Rrahmani, Kim e Olivera. Anguissa finora è sempre partito dal primo minuto, soltanto contro lo Spezia è stato risparmiato per un’ampia porzione di gara, fu sostituito al 57′ saltando quindi più di mezz’ora di gioco. Domani potrebbe partire dalla panchina con Elmas a comporre la mediana in compagnia di Lobotka e Zielinski. In attacco Raspadori dovrebbe essere confermato al centro dell’attacco con Simeone arma a gara in corso, a destra dovrebbe rientrare Politano al posto di Lozano con Kvaratskhelia a sinistra.

La Cremonese conferma il 4-2-3-1, Okereke e Pickel partono dalla panchina

Alvini è l'”ultimo arrivato” dell’ampia colonia d’allenatori toscani in serie A. È una storia di gavetta e sacrificio, è partito da una squadra Juniores nel campionato di Promozione. Spalletti ne ha parlato così: “Lo conosco benissimo, è un mio amico. Quando lui allenava nei Dilettanti, c’era la tribuna piena di altri allenatori per studiare il suo lavoro. Ha sempre detto che ci saremmo dovuti affrontare, se lo merita. Lo incontrerò volentieri, non ci facciamo ingannare da quella faccia da bravo ragazzo qual è, è furbissimo e sveglissimo. Sono io quello fortunato ad allenare nella sua stessa categoria, chi è stato nel calcio amatoriale può arrivare ovunque perché è interessato a tutto”.

Contro il Lecce la Cremonese ha cambiato sistema di gioco, passando al 4-2-3-1 con Pickel che ha schermato benissimo Hjulmand. Alvini in conferenza stampa ha svelato che avrebbe voluto confermare la stessa formazione di Lecce ma Pickel e Okereke hanno avuto degli acciacchi e dovranno partire dalla panchina. Mancheranno poi Ghiglione e i difensori Hendry e l’ex azzurro Chiriches. In porta ci sarà Radu, la linea difensiva sarà composta da Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili (in un derby tutto georgiano con Kvaratskhelia) e Valeri. A centrocampo agiranno l’ex Torino Meitè e Castagnetti, Zanimacchia, l’ex Hertha Berlino Ascacibar e Quagliata comporranno la trequarti a sostegno di capitan Ciofani, con Dessers e l’ex Roma Felix Afena Gyan soluzioni a gara in corso.

Ecco le probabili formazioni:

CREMONESE (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Meitè, Castagnetti; Zanimacchia, Ascacibar, Quagliata; Ciofani. A disp.: Carnesecchi, Saro, Aiwu, Ndiaye, Vasquez, Acella, Baez, Escalante, Milanese, Buonaiuto, Afena Felix Gyan, Dessers, Okereke, Tsadjout. All. Alvini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Elmas, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp.: Sirigu, Marfella, Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Anguissa, Gaetano, Demme, Lozano, Simeone, Zerbin. All. Spalletti

A cura di Ciro Troise