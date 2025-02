Cronache di Napoli – Offerta mostruosa per Osimhen dall’Arabia Saudita: la risposta del nigeriano

Secondo Cronache di Napoli, Victor Osimhen, attaccante del Napoli in prestito al Galatasaray, avrebbe rifiutato un’offerta dell’Al Ahli a gennaio che avrebbe voluto acquistarlo a gennaio: “Ci sarebbe pronta un’offerta da 80 milioni di euro per accontentare Matthias Jaissle, tecnico dell’Al-Ahli, che ha indicato al suo club Osimhen come primo obiettivo per l’attacco della sua squadra. Oltre agli 80 milioni per il cartellino del giocatore, l’Al-Ahli sarebbe pronto a offrire al giocatore un ingaggio di 30 milioni l’anno, praticamente l’ingaggio percepito da Cristiano Ronaldo nel suo primo anno in Arabia. Il Napoli non chiude all’ipotesi, ha l’esigenza di vendere il giocatore al miglior offerente. Ed è qui che sta il problema: il nigeriano, vuole restare in Europa ed esclude ad oggi l’ipotesi Arabia Saudita. Il Napoli inizialmente lo accontenterà, nel senso che darà la priorità alle big del Vecchio Continente ma se queste ultime non riuscissero a soddisfare le richieste economiche di De Laurentiis, la situazione potrebbe cambiare”.