Crotone-Napoli 0-4: secondo poker consecutivo, le pagelle di IamNaples.it

Il Napoli ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato, il quarto risultato utile di fila tenendo conto anche dell’Europa League. La maglia sul modello dell’Argentina porta bene, gli azzurri con questa divisa hanno vinto due gare segnando complessivamente otto gol e portando a casa due clean-sheet. Un altro dato rilevante è che il Napoli in campionato in trasferta le ha vinte tutte, parliamo delle gare giocate, fa eccezione la sconfitta a tavolino contro la Juventus in attesa che il Collegio di Garanzia del Coni faccia giustizia. Ecco le pagelle di IamNaples.it:

OSPINA 6,5: E’ una sicurezza, nell’unica occasione del Crotone risponde con maestria a Vulic, poi nel gioco con i piedi è sempre perfetto, ha una visione del campo di grande livello come dimostra nel primo tempo quando cerca di mandare in porta Insigne.

DI LORENZO 6: Contribuisce bene soprattutto nel primo tempo alla fase offensiva, più volte aiuta Lozano sulla sua catena, in fase difensiva deve far meglio, più volte concede all’uomo alle sue spalle di essere pericoloso, deve migliorare nella tenuta della linea.

MANOLAS 6,5: Lavora bene soprattutto quando c’è da difendersi in area di rigore, è abile nelle letture e anche nella gestione del palleggio se la cava.

KOULIBALY 6,5: Nonostante l’ammonizione ad inizio gara per un fallo su Messias, non si fa impressionare dal giallo e sfodera una grande prestazione, è sicuro ed efficace nei duelli, brillante nell’impostazione del gioco, uno dei primi spunti pericolosi nel primo tempo nasce con un’apertura a sinistra per Insigne, una giocata con cui manda anche un messaggio nel segno del coraggio ai compagni di squadra. (Dall’83’ Maksimovic s.v.: Entra con professionalità, l’idea è soprattutto la precauzione vista l’ammonizione che aveva rimediato Koulibaly)

MARIO RUI 6,5: Lavora con attenzione in fase difensiva, contribuisce con qualità allo sviluppo del gioco sulla catena di sinistra, può essere più preciso su qualche cross, soprattutto nel primo tempo.

DEMME 7,5: Un’altra grande prestazione del tedesco, una gara in crescita, nello sviluppo del gioco è sempre efficace, prezioso anche nella prima mezz’ora quando il pressing intenso ed efficace del Crotone mette in difficoltà la costruzione dal basso del Napoli in qualche occasione. Nella ripresa diventa dominante, unisce la precisione nei passaggi (97%, il migliore del Napoli) con la capacità di leggere le linee di passaggio e di guidare la fase d’interdizione. Determina l’espulsione di Petriccione con la sua lucidità e segna un bellissimo gol nel nome di Diego.

BAKAYOKO 6,5: Anche lui come Demme è un diesel, cresce durante la gara, realizza giocate efficaci, importanti, nei duelli se la cava bene anche quando è pressato spalle alla porta. Spicca anche nel posizionamento, la sua capacità nelle letture fornisce equilibrio a tutto il Napoli. (Dal 77′ Lobotka s.v.: 13 minuti più recupero sono troppo pochi per meritare una valutazione seria, da il suo contributo in una partita che il Napoli aveva già in pugno)

LOZANO 7: Conta l’efficacia, commette qualche errore nella gestione del pallone nello stretto, dovrebbe partecipare di più alla fase difensiva ma i fatti sono dalla sua parte: fa gol, determina le ammonizioni di Cuomo e Petriccione e nel primo tempo ha due spunti sulla destra molto interessanti, sul primo cross non c’è Zielinski che dovrebbe arrivare dalle retrovie, sul secondo Petagna non arriva col passo giusto e manca l’impatto con il pallone. (Dal 77′ Politano s.v.: Troppo poco per meritare una valutazione, rimedia un’ammonizione per simulazione che non c’era)

ZIELINSKI 6,5: Ha tanta qualità, inventa belle giocate come il tunnel a Cuomo che porta al gol di Insigne, ne fa anche altre ma deve trovare ancora più continuità dentro la partita e migliorare anche negli inserimenti senza palla soprattutto quando gioca sulla trequarti. (Dal 69′ Mertens 7: Entra benissimo in campo, sfodera due assist per i gol di Demme e Petagna.

INSIGNE 8: Ancora determinante come contro la Roma, prima mette Petagna a tu per tu con Cordaz, poi realizza un gol meraviglioso, serve l’assist a Lozano per la rete del 2-0. Prestazione di grande spessore, si sacrifica anche nella fase di non possesso ripiegando spesso anche nei pressi della propria area di rigore. (Dal 78′ Elmas s.v.: Va sulla fascia di Insigne, la partita è già in cassaforte, da il suo contributo)

PETAGNA 6: Fa un grande lavoro, nel legare il gioco, vince tanti duelli ma sotto porta deve far meglio, nel primo tempo spreca due occasioni nitide, soprattutto quella su assist di Insigne e qualche palla-gol è stata sprecata anche in Olanda. Riesce a far gol nel finale ed è una liberazione per tutto il gruppo.

GATTUSO 7: Il Napoli è sul pezzo come vuole l’allenatore, sotto il profilo mentale una prestazione di grande spessore, il Crotone prova a far valere la brillantezza atletica non giocando ogni tre giorni come il Napoli che, però, è sempre dentro la partita, prima del gol costruisce altre occasioni che spreca soprattutto Petagna.

Ecco il tabellino del match:

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Cuomo, Marrone, Luperto; Pereira (41′ st Henrique), Benali (36′ st Vulic), Petriccione, Molina, Reca; Messias, Simy (41′ st Dragus). A disposizione: Festa, Golemic, Magallan, Crociata, Rojas, Zanellato, Djidji, Siligardi, Riviére. Allenatore: Stroppa

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko (33′ st Lobotka), Demme; Lozano (32′ st Politano), Zielinski (24′ st Mertens), Insigne (33′ st Elmas); Petagna. A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Maksimovic, Ruiz, Llorente. Allenatore: Gattuso

ARBITRO: Marinelli di Tivoli

MARCATORI: 31′ pt Insigne (N), 13′ st Lozano (N), 31′ st Demme (N), 46′ st Petagna (N)

A cura di Ciro Troise