Dal Brasile – Natan può andare al Botafogo: trattative avviate

Stando a quanto riportato da RTI Esporte, portale brasiliano, il Botafogo avrebbe avviato le trattative per riportare in Brasile Natan, difensore del Napoli. Il brasiliano quando tornerà in Italia proverà a convincere gli azzurri a lasciarlo partire in prestito. Il Botafogo segue Natan da tempo e il presidente Jhon Textor lo ha visionato durante un match dei partenopei, ma non sono riusciti a portare avanti la trattativa. Per questo motivo, per il momento la società bianconera è cauta sull’operazione e l’operazione è ritenuta in stand-by. Senza un minutaggio cospicuo garantito, Natan potrebbe chiedere di partire.