Dalla Nigeria arriva la clamorosa conferma – Osimhen ha già svolto le visite mediche con il Napoli

Avrebbe del clamoroso la notizia riportata su Twitter da Oma Akatugba, giornalista nigeriano dell’UEFA ed esperto di mercato nigeriano, seguito anche da Victor Osimhen sui social network. L’attaccante del Lille, attorno al quale è nata una telenovela, avrebbe già svolto le visite mediche. Esito positivo, così Aurelio De Laurentiis sarebbe felice, sorridente e presto annuncerebbe il colpo. Manca soltanto questo, di fatto: l’ufficialità. Almeno secondo quanto riportato dal collega africano che si è esposto rispondendo a tanti tifosi sull’operazione ormai già definita.

Medicals done @victorosimhen9 is in top health. Everyone in Naples are happy. The club president is smiling from ear to ear. The announcement will happen soon. Stay here. Only here.

— Oma Akatugba (@omaakatugba) July 18, 2020