Dalla Spagna – “La UEFA preoccupata per Barcellona-Napoli, possibile il cambio di sede”

Una possibilità che sembra sempre più viva, quella di vedere Barcellona-Napoli in Portogallo, dopo qualche giorno dopo si giocheranno le Final Eight di Champions League. La UEFA, secondo quanto riportato dal programma El Món, avrebbe contattato il dipartimento della salute spagnolo in quanto preoccupati per i recenti focolai in Spagna: l’obiettivo è quello di svolgere l’incontro in completa sicurezza. Guimaraes e Porto si sono già rese disponibili ad ospitare la partita, ma ad oggi la sede resta il Camp Nou, anche se la situazione potrebbe evolversi nelle prossime ore.