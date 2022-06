Dalla Spagna – Napoli, anche la Real Sociedad segue Deulofeu

Secondo quanto riportato da il Mundo Deportivo, su Gerard Deulofeu nelle ultime ore sarebbe piombata anche la Real Sociedad. Il club iberico avrebbe messo lo spagnolo in cima alla lista di nomi per rinforzare la rosa a disposizione di Imanol Alguacil. Il cartellino vale al momento 15 milioni, cifra che la Real Sociedad è pronta ad investire per acquistare un calciatore di talento come il 10 dell’Udinese. Il club friulano non resterà a guardare e, certo dell’asta che si potrebbe scatenare tra Real Sociedad e Napoli, potrebbe optare per eventuali rialzi.