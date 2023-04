Dall’estero: “Napoli avrebbe meritato due rigori, ma non serviva Maignan per parare il rigore di Kvara”

Il rigore non concesso al Napoli ha generato una serie di polemiche tra gli addetti ai lavori. Il calcio di rigore no assegnato dopo il contatto tra Leao e Lozano è stato evidenziato anche dalla stampa estera. Ne parla, per esempio, Sueddeutsche Zeitung, quotidiano tedesco che evidenzia anche l’errore di Kvaratskhelia dal dischetto. Ecco quanto scritto dal quotidiano tedesco:

“Il Napoli avrebbe avuto occasioni per piegare la sorte a suo favore. Avrebbe meritato due rigori invece di uno solo, come giustamente lamenta. Il “miglior arbitro del mondo”, il polacco Szymon Marciniak, ha visto correttamente alcune situazioni controverse, ma non altre. Ma quando poi al Napoli è stato concesso di tirare liberamente in porta, Kvaratskhelia ha sbagliato il rigore con un tiro medio-alto, abbastanza centrale, ideale per qualsiasi portiere. Non serviva nemmeno Mike Maignan, ma certo: Mike Maignan, portiere francese del Milan, è stato ancora una volta eccezionale.

In Italia, l’intera sequenza dei gol ricorda ormai a tutti e fin nei minimi dettagli un gol del 1988. Ruud Gullit come Leão e Marco Van Basten come Giroud, per dirla con uno scandaloso ribaltamento dei meriti storici”.