Dall’Inghilterra – Futuro Osimhen, dirigenti del Napoli a Istanbul durante il match con il Tottenham

Il Daily Mail, giornale inglese, ha fatto il punto sul possibile futuro di Victor Osimhen, attaccante del Napoli in prestito al Galatasaray: “Ora il Galatasaray sta tentando di prendere Osimhen a titolo definitivo, anche se sarà difficile. I dirigenti del Napoli erano a Istanbul per la partita contro il Tottenham per parlarne. Non c’è alcuna prospettiva che l’attaccante giochi di nuovo col Napoli, ma prima di partire ha prolungato il suo contratto fino al 2026, con il club italiano che può estenderlo anche per un ulteriore anno. Ora sarebbero pazzi i club di Premier League a non investire su un giocatore così, vista la loro ricchezza”.