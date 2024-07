Day 1, oggi a Dimaro l’arrivo del Napoli e il primo allenamento: il programma

Ci siamo. E’ previsto per oggi alle 13,30 circa l’arrivo a Dimaro-Folgarida del Napoli per l’inizio della preparazione estiva; gli azzurri allenati da Antonio Conte sono attesi in Trentino a ora di pranzo. Nel pomeriggio la squadra sosterrà il primo allenamento sul campo di Carciato (17.30 – 19.30), al termine del quale due azzurri si fermeranno con i tifosi per la consueta sessione di autografi. Si comincia, dunque, a sudare sul campo e il tecnico è convinto di iniziare a costruire la sua squadra proprio in Val di Sole. C’è attesa per i tifosi ma anche per i tanti addetti ai lavori saliti in Trentino. C’è la curiosità di vedere dal vivo il metodo Conte.

a cura di Tommaso Parrella