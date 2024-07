Day 6, oggi allenamento e prima amichevole dell’era Conte: il programma

Il Napoli affronterà ASD Anaune Val di Non come primo test di questa preparazione estiva

Oggi 16 luglio, per il sesto giorno di ritiro del Napoli a Dimaro, ci sarà un allenamento mattutino. Appuntamento infatti alle 10.15 sul campo di Carciato e la sessione terminerà alle 11.15 circa, dopodiché sarà possibile fare gli autografi con due calciatori azzurri (disponibile solo previa prenotazione). Alle 18, invece, è prevista la prima amichevole dell’era Conte! La squadra azzurra affronterà ASD Anaune Val di Non come primo test di questa preparazione estiva. Come titola l’edizione odierna de Il Mattino, alla prima uscita del Napoli non prenderà parte Victor Osimhen. Infatti l’attaccante nigeriano non siederà nemmeno in panchina, ufficialmente per un affaticamento muscolare, ma è chiaro che i rumors di mercato di questi giorni possano incidere sulla volontà condivisa con la società di non rischiare un eventuale infortunio che ne possa pregiudicare il trasferimento.

a cura di Tommaso Parrella