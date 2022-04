De Laurentiis a KKN: “In questi 17 anni abbiamo compiuto una grande scalata”

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato con una bella s lunga intervista. Ecco le sue parole:

“Il problema del ritiro è stato seguente ad una vampata di calore che ti prende da tifoso. Quando vedi una partita anche se sei il presidente diventi un tifoso da Curva, Distinti e Tribuna. Ero diventato rossissimo tanto che mia moglie mi aveva chiesto se stavo male. Sono stato così per 20’, dopo quei 9’ di follia totale dove hai offeso quei tifosi che sono venuti a Empoli e quei 160 mln nel mondo che ti guardano. Sei senza parole e quando senti dire anche dallo stesso Spalletti che ci vorrebbe il ritiro, poi rifletti e dici ma che cosa è questa stupidaggine arcaica del ritiro. Molti non hanno ancora capito che il calcio è un’industria vera con regole precise. Sorrido alle volte quando dicono che De Laurentiis è un padre padrone e non ha messo le persone giuste in società. Non credo, il Napoli ha fatto in questi anni una cavalcata senza precedenti. Non c’era più il Napoli per questo lo chiamai Napoli Soccer. Per la Uefa non esistevamo nemmeno, poi arrivati in Serie A grazie a Reia, ai ragazzi e alla spinta eccezionale del tifo del San Paolo, con le Figaro che titolò ‘Napoli regina d’Europa’. Registrammo la posizione intorno al 500° posto, poi abbiamo iniziato la scalata, ma in questi ultimi due anni il covid ci ha massacrato. Abbiamo preso forse sotto gamba la pandemia, abbiamo fatto un mercato invernale come non mai, poi abbiamo investito tanti mln in Osimhen e prima in Lozano. Ci siamo trovati con entrate mancanti dagli sponsor che sono andati via e dai mancati incassi da stadio, ma siamo ancora qua e qua vogliamo rimanere.

Io padre padrone senza dirigenti giusti? Io non credo, io credo che il Napoli in questi 17 anni abbia fatto una cavalcata senza precedenti. È bene ricordare che quando io sono arrivato, il Napoli non esisteva più”.

Il Patron ha parlato anche di calciomercato e del rinnovo di Dries Mertens nel corso dell’intervista.