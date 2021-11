De Laurentiis: “Ci saranno altre statue di Maradona. Rinnovo Insigne? Chiedete a lui…”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, a margine dell’ultima colata per la statua di Maradona a Nola, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Campanianelpallone.it:

“Altre statue di Maradona? Ho pregato Stefano Ceci di fare altre copie. Ne voglio una pure nello spogliatoio. Spero che questa statua sia un po’ il viatico per capire che siamo arrivati ad un punto di non ritorno col calcio. Dobbiamo fare un salto in avanti. Bisogna capire che senza i club il calcio non va avanti. Insigne? La domanda la dovete fare a lui non a me. Trasferta in Russia? C’è apprensione, il paese non è messo benissimo a livello di Covid. Io l’avevo chiesto tempo fa all’UEFA di trovare una soluzione migliore.”